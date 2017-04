Lukaku won advies in bij PEC-huurling: ‘Ik vroeg het nummer van Raiola’

Dat Romelu Lukaku zakelijk wordt bijgestaan door Mino Raiola, is mede te danken aan Ouasim Bouy. In 2015 was Lukaku op zoek naar een nieuwe zaakwaarnemer en kwam hij via Bouy terecht bij Raiola. De Belgische doelpuntenmachine van Everton is nog altijd blij met die keuze, want hij waardeert de oprechtheid van de Nederlands-Italiaanse belangenbehartiger.

"Ik had behoefte aan een zaakwaarnemer en ik heb gebeld met mijn maat Ouasim Bouy, die ik al ken sinds mijn elfde", vertelt Lukaku over de middenvelder van PEC Zwolle, die wordt gehuurd van Juventus. "Ik vroeg hem het nummer van zijn makelaar Mino Raiola en ik heb hem gebeld. Waarom Raiola? Omdat ik het boek van Zlatan Ibrahimovic gelezen had, waarin hij vertelde hoe hij hem uitgekozen had. Ik wilde hetzelfde."

Toen Ibrahimovic wegging bij Ajax, liet Raiola hem statistieken zien van vermaarde spitsen als David Trezeguet, Filippo Inzaghi en Andriy Shevchenko. "Zlatan speelde wel goed toen hij 22 of 23 was en Ajax verliet, maar hij scoorde onvoldoende", aldus Lukaku in Sport/Voetbalmagazine. "Bij mij waren de statistieken goed, maar het was niet de top van de competitie en dat heeft hij me voor de voeten geworpen. Zo is Mino met zijn spelers: hij zegt de waarheid in je gezicht."