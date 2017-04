Gesprekken over Johan Cruijff Stadion ‘in een stroomversnelling’

Er komt snel duidelijkheid over de eventuele naamsverandering van de Amsterdam ArenA. Na de dood van Johan Cruijff werd geopperd om het stadion te vernoemen naar de voetballegende. Carole Thate, bestuurslid van de Cruyff Foundation, heeft bij All Sports Radio bevestigd dat er waarschijnlijk binnen een week meer duidelijkheid zal zijn.

Rond 25 april, de dag waarop Cruijff zijn zeventigste verjaardag gevierd zou hebben, wordt er meer duidelijkheid verwacht. "Er zijn drie partijen met elkaar in gesprek: Ajax, de Amsterdam Arena en de gemeente Amsterdam”, aldus Tate. “Ook wij wachten op een antwoord op de vraag of het stadion wel of niet naar Johan Cruijff genoemd gaat worden.”

Waar Barcelona doorpakte en het nieuwe stadion voor de jeugd de naam van Cruijff zal dragen, wordt er in Amsterdam getreuzeld. De familie Cruijff is in ieder geval voorstander van de eventuele naamswijziging van de ArenA. "Daar zijn de nabestaanden kort na het overlijden van Johan al mee geconfronteerd. Op dat moment was dat voor de familie nog geen prioriteit”, laat Tate weten. “Na afgelopen zomer hebben we aangegeven dat de familie het een eer zou vinden."

Dat de naamswijziging vooralsnog op zich laat wachten, heeft volgens Tate met financiën te maken. "We hopen dat er rond 25 april wat meer bekend is. We merken dat de gesprekken in een stroomversnelling zitten. Voor 25 april spreken alle partijen opnieuw met elkaar en de intentie is om er snel uit te komen."