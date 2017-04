Zidane ontkent woorden Ancelotti: ‘Ik praat nooit over scheidsrechters’

Carlo Ancelotti was dinsdagavond woedend over enkele beslissingen van scheidsrechter Viktor Kassai in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. De coach van Bayern München uitte publiekelijk zijn onvrede en voegde daar vervolgens aan toe dat Zinédine Zidane, de coach van de tegenstander, het met hem eens was. Die laatste weet daar echter niets van.

“We hebben het over hele andere dingen gehad, ik praat nooit over scheidsrechters”, liet de Fransman na het duel weten aan verslaggevers. De trainer was wel te spreken over het eindresultaat: “We hebben gewonnen van het beste team dat we tot nu toe dit seizoen getroffen hebben. Cristiano Ronaldo maakte het verschil. Met vijf goals in deze twee wedstrijden staat hij er altijd op de belangrijkste momenten. Hij is uniek.”

Ook Isco wilde zich niet te veel richten op de arbitrage: “Controverse? Dat is voetbal. In München kregen zij een penalty mee die er geen een was. De beslissingen van de scheidsrechter klopten wel of klopten niet, ik heb het niet gezien. We hebben veel geleden, maar uiteindelijk het gewenste resultaat gekregen. Het belangrijkste was om door te gaan en ik kreeg de kans om vanaf de aftrap te spelen.”