‘KNVB twijfelt aan capaciteiten beoogde opvolgers Danny Blind’

De KNVB nam zo’n drie weken geleden afscheid van Danny Blind en sindsdien passeerden er heel wat namen voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Favorieten als Ronald Koeman, Frank de Boer en, meer recentelijk, Roger Schmidt lieten al weten geen interesse te hebben, waardoor de kandidatenlijst van de bond steeds kleiner wordt.

Jorge Sampaoli is een van de namen die steeds terug blijft komen. Volgens het Algemeen Dagblad is de kans echter klein dat de huidige coach van Sevilla naar Zeist komt: de Argentijn is te duur, spreekt uitsluitend Spaans en is ook in beeld voor het bondcoachschap van zijn moederland. Aan een andere optie, het duo Ruud Gullit en Henk ten Cate, zou de bond twijfelen. Het medium noemt Ten Cate een ‘emotionele man die niet vies is van persoonlijke oorlogjes’, terwijl de KNVB niet overtuigd zou zijn van de kennis en het vakmanschap van Gullit.

De scribenten van de krant breken dan ook een lans voor Dick Advocaat, die ervaring heeft op de positie, door zijn naderende vertrek bij Fenerbahçe beschikbaar is en waarschijnlijk geen ‘nee’ zou zeggen als de KNVB zich meldt. De ervaren coach kan daarnaast ook goed door één deur met de beoogde nieuwe bestuurder Louis van Gaal. Eén groot nadeel dat aan Advocaat kleeft, is echter dat hij aan het begin van het seizoen halsoverkop zijn vertrek als assistent-bondscoach van Blind aankondigde om in Istanbul aan de slag te gaan.