Real Madrid rekent mede dankzij arbiter af met tiental Bayern

Real Madrid mag zich net als stadsgenoot Atlético Madrid in de halve finale van de Champions League melden. De Spaanse grootmacht verschafte zich vorige week door een 1-2 uitzege bij Bayern München al een uitstekende uitgangspositie, maar kon niet voorkomen dat het dinsdagavond alsnog flink in de problemen kwam. Bayern dwong, mede dankzij een bizarre eigen goal van Sergio Ramos, in de reguliere speeltijd een 1-2 overwinning af. In de verlenging, die de Duitsers wegens een rode kaart voor Arturo Vidal met tien man in gingen, ging de wedstrijd echter volledig op zijn kop en eiste zowel Cristiano Ronaldo, als arbiter Victor Kassai een hoofdrol op in wat uiteindelijk een 4-2 zege werd.

Bayern had minstens twee doelpunten nodig en startte dus aanvallend in het Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti had een basisplek ingeruimd voor Arjen Robben, die in de heenwedstrijd als invaller zijn entree maakte. Na acht minuten liet de Nederlander zich voor het eerst gelden. In de rebound kreeg Robben de bal vanuit een lastige hoek niet op doel. De kans die eraan voorafging was groter: Marcelo wierp zich voor een gevaarlijke inzet van Thiago Alcántara. Het tempo lag hoog en Bayern wist Real met het felle spel in bedwang te houden.

Gaandeweg de eerste helft kantelde het spelbeeld echter. Real kreeg de overhand en had legio mogelijkheden om de score voor rust te openen. Karim Benzema knikte de bal met een stuit naast, Manuel Neuer strekte zich voor een schot van Dani Carvajal, Jérôme Boateng haalde de bal van de lijn, Ronaldo vuurde op Neuer en Mats Hummels lag net op tijd in de weg na een geplaatst schot van Toni Kroos. Tot slot zeilde een pegel van Ronaldo over het doel van Neuer, waardoor Real ondanks de positieve tussenstand vermoedelijk ontevreden de kleedkamer opzocht.

Arturo Vidal ontving vlak voor tijd zijn tweede gele kaart.

De Koninklijke moest in de tweede helft pas op de plaats maken. Na een schot van Isco, dat rakelings naast zeilde, nam Bayern de regie over. Een inzet van Robben werd door Marcelo van de lijn gehaald, terwijl doelman Keylor Navas al kansloos op de grond lag. Even daarna stond Robben wel aan de basis van een doelpunt. De buitenspeler versierde een penalty, nadat hij in de ogen van Kassai werd getorpedeerd door Casemiro. De arbiter spaarde de middenvelder van Real wel, door geen tweede gele kaart toe te kennen.

Lewandowski ontfermde zich over de buitenkans en schoot door het midden raak. Waar Real in de tweede helft langzaamaan het initiatief overnam, gebeurde dat na rust niet. Pas in de slotfase klopte Real weer aan de poort. Dat leidde wel meteen tot de gelijkmaker. Een afgemeten voorzet van Casemiro werd verdienstelijk binnengekopt door Ronaldo: 1-1. Een minuut later stond het echter alweer 1-2. Thomas Müller veroorzaakte paniek in de Madrileense achterhoede en Sergio Ramos werkte de bal bijzonder ongelukkig achter Navas.

Een verlenging was aanstaande en die begon Bayern met tien man, want Arturo Vidal ontving kort voor tijd zijn tweede gele kaart. Dat gemis brak der Rekordmeister uiteindelijk in de extra speeltijd op. Ronaldo maakte, weliswaar in buitenspelpositie, een kwartier in de verlenging gelijk en daarna was er geen houden meer aan voor Bayern. De Portugees deelde vijf minuten later op aangeven van Marcelo met zijn honderdste Champions League-goal de genadeklap uit en via een knappe goal van Marco Asensio werd het ook nog 4-2.