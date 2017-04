‘Clashes bij Ajax’ vormen wellicht obstakel in keuze voor bondscoach

De KNVB-directie wil voor 1 mei een nieuwe bondscoach aanstellen die de WK-kwalificatiereeks van het Nederlands elftal afmaakt. De Duitser Roger Schmidt en Henk ten Cate zijn respectievelijk eerste en tweede keus. De KNVB zou een prestatiecontract met de opvolger van Danny Blind willen opstellen. Bij het behalen van het WK 2018 in Rusland zal hij blijven tot en met het eindtoernooi.

Valentijn Driessen zet vraagtekens bij de interesse in Schmidt, die tweemaal is ontslagen als clubtrainer en nog nooit een nationaal elftal trainde. "Met alleen de Oostenrijkse dubbel in 2014 is Schmidt evenmin een prijzenverzamelaar", wijst de chef voetbal van De Telegraaf op het verleden van de Duitser bij Red Bull Salzburg. Daar werd hij geroemd om zijn trainingen, die allemaal in dienst stonden van het inslijpen van zijn voetbalfilosofie. "Het is zeker met een schuin oog naar de Hollandse School, maar met veel meer tempo en diepte van achteruit. Alleen ontbreekt juist voor een bondscoach de tijd om intensief met internationals te werken aan zo’n speelstijl."

Een voetballer als Wesley Sneijder zal nooit Schmidt naar voren hebben geschoven, zo stelt Driessen. "Hij heeft namelijk bijzonder prettig samengewerkt met Ten Cate bij Ajax." Hij zou door de keus voor Schmidt dus zijn gepasseerd. "Aan de andere kant zou de medische staf bij Oranje, inspanningsfysioloog René Wormhoudt in het bijzonder, geen pleidooi voor Ten Cate hebben gehouden vanwege clashes bij Ajax."

Op 31 mei moet de nieuwe bondscoach voor het eerst op de bank zitten in Agadir, waar Oranje tegen Marokko oefent. "Al met al gaat het er allemaal weer bijzonder knullig en amateuristisch aan toe. Maar dat is niets nieuws bij de KNVB", zo verzucht Driessen. "Intussen sluit de bond niet uit dat bij vertraagde onderhandelingen misschien toch Fred Grim wordt gevraagd drie potjes op de bank te zitten in mei en juni."