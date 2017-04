‘Arsenal is geen aantrekkelijke bestemming meer voor absolute topspelers’

Na een teleurstellend seizoen moet de selectie van Arsenal komende zomer grondig gerenoveerd worden. The Gunners zouden met een budget van zo’n 235 miljoen euro de transfermarkt op willen gaan. Thierry Henry denkt echter dat de absolute topspelers niet meer voor Arsenal kiezen.

“Ik vind het vreselijk om te zeggen als Arsenal-fan, maar mijn oude club is geen aantrekkelijke bestemming meer voor absolute topspelers. En dit baseer ik niet op het feit dat ze de Champions League dreigen mis te lopen. Chelsea speelde dit seizoen niet in de Champions League, maar dat weerhield N’Golo Kanté er niet van om daar naartoe te gaan. Hetzelfde geldt voor Zlatan Ibrahimovic, die dit seizoen met Manchester United ook niet in de Champions League speelde”, schrijft Henry in zijn column in The Sun.

“Alle topspelers willen in de Champions League spelen, maar Kanté besloot dat het niet slecht zou zijn voor zijn carrière om daar een jaar niet te spelen”, gaat de oud-speler van Arsenal verder. “Je moet iets bieden waar je topspelers tevreden mee kan stellen. Dat kan met salaris, maar meedoen om de prijzen is de sleutel. Ik zie bij Arsenal niks wat topspelers aan kan trekken. Om aantrekkelijk te zijn, moet je weer prijzen zien te winnen.”

“Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als je wint, ben je sexy. Succes trekt topspelers aan. En wanneer je verliest gebeurt het tegenovergestelde. Arsène zei laatst dat er één club in Londen is. En ja, voor mij is dat zo. Ik ben een Arsenal-fan, daar is geen discussie over. Maar je moet eerlijk zijn, voor Kanté was er meer dan één club in Londen en hij koos Chelsea. Hij keek niet naar successen uit het verleden, de prijzenkast of de historie, maar naar hoe aantrekkelijk de overstap was. Kanté is geen fan van Arsenal of Chelsea, hij is een fan van winnen. En hij heeft duidelijk de goede keuze gemaakt.”