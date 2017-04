‘In België vinden ze het gek dat ik nooit ben uitgenodigd voor Oranje’

Ruud Vormer maakt al geruime tijd een sterke indruk in het shirt van Club Brugge, maar een uitnodiging voor het Nederlands elftal heeft hij nog nooit mogen ontvangen. De middenvelder zegt zich niet met Oranje bezig te houden, al heeft hij wel een goed idee hoe het komt dat hij nog nooit is opgeroepen.

"In België vinden ze het gek, dat ik nooit ben uitgenodigd, maar ik houd me er zelf niet zo mee bezig", zegt Vormer tegen De Telegraaf. "Als de kans komt, dan is het mooi, maar ik lig er niet wakker van. Ik denk dat ze me nu als een acht zien, omdat ik daar bij Club Brugge ook speel. En wie lopen daar nu allemaal? Spelers als Strootman, Wijnaldum, Klaassen, Sneijder, Pröpper. Dan heb je natuurlijk wel heel veel concurrentie.”

Vormer vertrok in de zomer van 2014 bij Feyenoord en tekende bij Club Brugge. Daar groeide hij al snel uit tot een van de dragende spelers van het elftal. Dit seizoen kwam hij tot dusver tot 31 competitiewedstrijden, waarin hij acht keer scoorde.