FC Twente en Nick Marsman gaan aan het einde van dit seizoen uit elkaar. Gesprekken tussen de clubleiding en de doelman hebben de conclusie opgeleverd dat het beter is dat Marsman zijn carrière elders vervolgt, zo werd afgelopen week duidelijk. "We zijn hier samen uitgekomen", erkende Marsman aan het Algemeen Dagblad.

Marsman, 23 jaar, kreeg de afgelopen jaren telkens kritiek over zich heen. Hij werd de afgelopen seizoenen wegens tegenvallende prestaties twee keer langdurig naar de reservebank verbannen, maar twee keer vocht hij zich ook terug. Marsman kreeg veel kritiek van buitenaf. "Er is veel gebeurd rondom mij. Ik denk dat het goed voor me is om ergens anders in de keuken te kijken."

Marsman had het er best moeilijk mee. "In het begin hebben die opmerkingen me geraakt, daarna leerde ik ermee omgaan. Nu doet het pijn om hier weg te gaan, maar het is tijd voor een nieuwe omgeving." FC Twente verlengt ook niet het aflopende contract van Sonny Stevens en legde met de Belg Jorn Brondeel al een nieuwe doelman vast.