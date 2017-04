Bayern laat grote kansen liggen en blijft steken op doelpuntloos gelijkspel

Op bezoek bij Bayer Leverkusen is Bayern München blijven steken op een 0-0 gelijkspel. Der Rekordmeister had diverse grote kansen om te winnen in de BayArena, maar kreeg het niet voor elkaar om die te verzilveren. Door het puntenverlies slinkt de voorsprong op naaste achtervolger RB Leipzig tot acht punten.

Het bezoek aan Leverkusen viel voor Bayern München precies tussen de wedstrijden tegen Real Madrid, in de kwartfinale van de Champions League. Dat was dan ook te zien aan de elf namen die in de BayArena aan de aftrap verschenen. Arjen Robben, Philipp Lahm, Xabi Alonso, Franck Ribéry en Jérôme Boateng bleven allemaal aan de kant in de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Trainer Carlo Ancelotti kan daarnaast nog altijd niet over de geblesseerde Robert Lewandowski beschikken.

Desondanks was het een wonder dat Bayern München voor rust nog niet op voorsprong stond. Een inzet van David Alaba werd na een half uur spelen door Tin Jedvaj van de lijn gehaald. De aanval was op dat moment nog niet voorbij, waarna Arturo Vidal de bal met zijn hoofd langs Leverkusen-doelman Bernd Leno kreeg. Ömer Toprak redde echter voordat de bal de doellijn zou passeren. Even later was Kingsley Coman het eindstation van een goede Bayern-aanval, maar zijn inzet strandde van dichtbij op de handen van Leno.

Julian Brandt baalt van een gemiste kans.

Bayer Leverkusen liet zich alleen met één mooie aanval gelden in het eerste bedrijf. Julian Brandt was de laatste schakel na een aantal goede combinaties, maar de talentvolle middenvelder annex aanvaller gleed uit op het moment dat hij wilde schieten. Daardoor ging de inzet kansloos over het doel van Bayern-doelman Manuel Neuer.

In de tweede helft ging Bayern München verder waar het mee bezig was. Thomas Müller kwam oog-in-oog met Leno niet tot scoren, waarna Vidal de bal in de rebound over schot via een verdediger van Leverkusen. Even later leek Bayern in het zadel geholpen te worden door Jedvaj, die na een uur spelen zijn tweede gele kaart kreeg. Ancelotti bracht vervolgens Robben, Xabi Alonso en Lahm toch nog in het veld om drie punten uit het vuur te slepen.

Het spel van der Rekordmeister werd er echter niet veel beter op. Vijf minuten voor tijd leek Lahm dan toch de verlossende treffer binnen te schieten, maar zijn inzet ging van dichtbij net naast het doel. Het was uiteindelijk de laatste grote kans voor Bayern, waardoor de brilstand in Leverkusen op het scorebord bleef. Concurrent RB Leipzig won eerder op de dag wel, waardoor de voorsprong van Bayern geslonken is tot acht punten. Daar zal der Rekordmeister zich nu even geen zorgen over maken, want het vizier gaat nu op de Champions League. Komende woensdag moet het in Madrid de 1-2 thuisnederlaag van afgelopen week zien weg te werken.