PSV’er zet in op transfer: ‘Ik ben toe aan een volgende stap’

Santiago Arias is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van PSV. De 25-jarige rechterverdediger heeft nog een contract tot de zomer van 2019 in het Philips Stadion, maar gaat die arbeidsovereenkomst niet meer uitdienen.

De Colombiaan zegt in een interview met het Eindhovens Dagblad toe te zijn aan ‘een volgende stap’: “. In de zomer hoop ik dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is. Mijn zaakwaarnemer weet dat ik naar Duitsland, Engeland of Spanje wil en is daarmee bezig.”

Helemaal zeker is een vertrek van Arias echter nog niet: “Het is belangrijk dat er voldoende perspectief op speeltijd is. Dan maar naar een wat kleinere club. Als er niks komt, dan blijf ik met alle liefde hier.” Arias speelde tot dusverre 133 wedstrijden voor PSV.