‘Ik zei tegen Mourinho: ‘Ik ga bewijzen dat je ongelijk hebt’’

José Mourinho haalde afgelopen weken een aantal keer hard uit naar Luke Shaw. De verdediger is echter vastberaden om zich terug te vechten bij Manchester United en kreeg vorige week in de wedstrijd tegen Sunderland een basisplaats. “De kritiek was hard, maar ik heb er eerder mee te maken gehad”, zegt Shaw in gesprek met Sky Sports.

“Deze keer kon ik beter met de kritiek omgaan. Toen ik naar United kwam, was er veel discussie over me en dat was moeilijk. Het was iets nieuws voor me, ik was gewend aan positieve geluiden in de media. Sinds mijn komst naar United is dat allemaal veranderd, er was negativiteit”, zegt de verdediger, die in 2014 voor bijna veertig miljoen euro overkwam van Southampton.

“In het begin nam ik het slecht op. Maar deze keer wil ik me terugvechten en bewijzen dat iedereen ongelijk heeft. Ik zei tegen Mourinho: Ik ga bewijzen dat je ongelijk hebt”, vervolgt Shaw. “Ik geloof erin en ben vastberaden dat te doen, niet alleen voor mezelf. Ook voor de supporters die achter me staan en me door deze tijd geholpen hebben.”

Mata

Het lijkt erop dat het seizoen van Juan Mata ten einde is. De Spanjaard werd afgelopen maand geopereerd aan een liesblessure en de verwachting was dat hij dit seizoen nog in actie zou komen. Mourinho heeft echter laten weten dat Mata op zijn vroegst pas eind mei weer fit is, als het seizoen voorbij is.