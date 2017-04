Huntelaar waarschuwde Schalke nog voor Ajax: ‘Van tevoren al gezegd’

Schalke 04 mocht zich donderdag gelukkig prijzen met de 2-0 nederlaag bij Ajax, in de eerste kwartfinalewedstrijd van de Europa League. Het was aan Ralf Fährmann te danken dat de Duitsers in de return nog enigszins kans maken op een plek in de halve finales. De doelman van die Königsblauen verrichtte elf reddingen; een recordaantal dit seizoen in de Europa League.

"We hadden geen controle over de wedstrijd", erkende Klaas-Jan Huntelaar, die twintig minuten voor tijd mocht invallen, in gesprek met RTL 7. "Zij zetten druk op ons en wij zijn dan te langzaam aan de bal. Ajax kan heel goed voetballen, druk zetten en het ons lastig maken op die manier. Dat heb ik van tevoren al gezegd."

Huntelaar moest de slechte avond lijdzaam ondergaan. "Ajax had zeker drie, vier keer kunnen scoren. Onze keeper houdt ons in de wedstrijd, maar in de return moeten we veel scherper zijn en meer duels winnen. Het is in ieder geval wel duidelijk dat Ajax sterk in het voordeel is."

