Manchester United krijgt late domper bij Anderlecht te verwerken

Manchester United heeft donderdagavond in de Europa League genoegen moeten nemen met een remise in het eerste kwartfinaleduel met Anderlecht. Henrikh Mkhitaryan maakte in de eerste helft de de openingstreffer en bezorgde the Mancunians daarmee op zich een goede uitgangspositie voor het weerzien op Old Trafford. Een zege bleef echter uit: enkele minuten voor tijd kopte Leander Dendoncker de gelijkmaker tegen de touwen.

Anderlecht startte goed aan de wedstrijd, maar naarmate de eerste helft vorderde, liet Manchester United zich meer en meer gelden. De minimale voorsprong in de rust was verdiend te noemen. Het team van Mourinho had in de eerste helft 65 procent balbezit en mikte drie van de acht doelpogingen tussen de palen. Anderlecht daarentegen zette Sergio Romero daarentegen niet aan het werk voor rust.

Manchester United nam na 37 minuten de leiding. Rubén kon een lage inzet van Marcus Rashford maar half keren, waarna de rebound voor Mkhitaryan was. Twintig minuten eerder was het bezoek al dicht bij een openingstreffer geweest. Rubén reageerde met een reflex op een inzet van Zlatan Ibrahimovic, waarna Jesse Lingard de rebound op de paal mikte.

In de tweede helft maakte Anderlecht aanvankelijk een betere indruk en kwam United goed weg toen Antonio Valencia een van richting veranderde inzet van Massimo Bruno op de doellijn onschadelijk maakte. De Brusselaars hadden echter moeite om echt druk te zetten op het team van Mourinho, mede omdat de bal aan beide kanten niet lang in bezit bleef. Anderlecht slaagde er vier minuten voor tijd toch in om de tussenstand te nivelleren. Na een voorzet van invaller Sofiane Hanni kopte Dendoncker raak: 1-1.