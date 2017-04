Feyenoord slaat volgende slag en contracteert Karsdorp tot 2021

Feyenoord en Rick Karsdorp gaan langer met elkaar door. De koploper van de Eredivisie maakt donderdagmiddag bekend dat de rechtsback heeft bijgetekend tot de zomer van 2021. Het oude contract van Karsdorp liep een jaar eerder af. Het is voor Feyenoord de tweede slag in twee dagen: woensdag verlengde Bilal Basaçikoglu zijn verbintenis tot medio 2020.

Karsdorp, Feyenoord had baat bij een nieuw contract van Karsdorp, omdat zijn prestaties ook buiten de landsgrenzen zijn opgevallen. In januari werd de Oranje-international genoemd bij Arsenal; sindsdien vielen de namen van Manchester City, Napoli, AS Roma, AS Monaco en Bayern München. Karsdorp is een vaste waarde in het elftal van Giovanni van Bronckhorst en speelde inmiddels al drie interlands voor Oranje.

"Dat Rick dit seizoen zijn debuut heeft gemaakt voor het Nederlands elftal, zegt alles over de ontwikkeling die hij ook dit seizoen weer doormaakt", vindt technisch directeur Martin van Geel. "De beloning, in de vorm van dit vernieuwde en verbeterde contract, heeft hij zelf afgedwongen. Rick is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler voor Feyenoord. We zijn blij dat Rick zelf ook voldoende perspectief ziet bij Feyenoord en dat bevestigt met het tekenen van dit contract."

Feyenoord is na de contractverlenging van Basaçikoglu en Karsdorp nog niet klaar. De gesprekken met Jens Toornstra en Tonny Vilhena lopen, terwijl Van Geel ook hoopt op een nieuwe verbintenis voor Eljero Elia. "Je kijkt naar buitenspelers. Steven Berghuis is gehuurd van Watford. Waar ligt de toekomst van Elia? Hij heeft nog een contract tot 2018, dus ook met hem gaan we nog in gesprek", kondigde Van Geel woensdag aan, nadat Basaçikoglu zijn handtekening had gezet.