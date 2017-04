Ronaldo zet Real via dubbelslag met één been in halve finale

Real Madrid heeft uitstekende papieren om de halve finale van de Champions League te bereiken. De Koninklijke bezorgde Bayern München woensdagavond de eerste thuisnederlaag sinds maart 2016: 1-2. Cristiano Ronaldo nam beide Madrileense doelpunten voor zijn rekening en staat inmiddels op honderd doelpunten in Europees clubverband. Hij is de eerste speler die daarin is geslaagd.

Ondanks een 1-0 voorsprong waren er weinig blije gezichten bij Bayern toen arbiter Nicola Rizzoli na 45 minuten op zijn fluit blies. Op slag van rust liet der Rekordmeister immers een gigantische kans onbenut: Arturo Vidal schoot vanaf elf meter huizenhoog over. Voor Real zal de misser als gerechtigheid hebben gevoeld. De strafschop was op zijn minst discutabel. Daniel Carvajal trok zijn arm terug na een schot van Franck Ribéry, maar beging volgens Rizzoli toch hands. Vidal had het vizier vervolgens niet op scherp staan.

Na 24 minuten had de Chileen dat wel. Na een hoekschop van Thiago Alcántara schudde Vidal zijn bewaker Nacho eenvoudig af, waarna de middenvelder snoeihard binnenkopte. Het was een van de eerste serieuze kansen voor Bayern, dat aantrad met jubilaris Arjen Robben (honderd wedstrijden in Europese clubtoernooien). Real was al wel bijzonder dichtbij gekomen. Na een uitstekende voorzet van Toni Kroos won Karim Benzema het kopduel, waarna hij via de grond en de vingertoppen van Neuer de lat vond. Nadat de 1-0 was gevallen was Vidal aan de overzijde ook gevaarlijk met het hoofd, maar hij kopte naast het doel van Keylor Navas.

Omdat ook de strafschop om zeep werd geholpen, was 1-0 de stand bij rust. Real had zodoende nog genoeg uitzicht op een positief resultaat en speelde een uitstekende tweede helft. Binnen twee minuten na rust kwamen de bezoekers al op gelijke hoogte. Een afgemeten, strakke voorzet van Carvajal werd al even zo fraai bekroond door Ronaldo, die de bal uit de lucht nam en Neuer passeerde in de linkerhoek. Hij beëindigde zijn langste doelpuntendroogte ooit bij Real: 659 minuten. Neuer onderscheidde zichzelf even later wel met een weergaloze reflex na een kopbal van Gareth Bale, die van dichtbij de 1-2 dacht te maken.

De zoektocht van Real naar de voorsprong werd na een uur vergemakkelijkt. Javi Martínez kreeg zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Ronaldo en moest inrukken.Daarna was de ploeg van Zinédine Zidane oppermachtig. Bayern kwam er met tien man totaal niet aan te pas en kon nog opgelucht ademhalen door uitstekende reddingen van Neuer op schoten van Benzema en Ronaldo. De doelman had echter geen antwoord op een schot van de Portugees na een uitstekende voorzet van Marcos Asensio. De bal zeilde door de benen van Neuer in het net: 1-2.