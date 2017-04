Van Persie: ‘Ik houd mij aan mijn contract en blijf bij Fenerbahçe’

Ofschoon Robin van Persie nog een contract heeft dat tot de zomer van 2018 doorloopt, lijkt het erop dat hij na dit seizoen gaat vertrekken bij Fenerbahçe. De aanvaller is zijn basisplaats lang niet altijd zeker en wordt in verband gebracht met clubs als Feyenoord en Paris Saint-Germain.

De 33-jarige Van Persie is zelf echter niet bezig met een transfer, zo laat hij weten aan Sporx: “Ik ben niet op zoek naar een andere ploeg. Ik houd mij aan mijn contract en blijf hier.” Hoewel het gerucht gaat dat Van Persie aanbiedingen heeft ontvangen uit China en Qatar, hoeven clubs uit die landen niet te bellen.

“Dat zijn grappige dingen, maar ik verlaat Fenerbahçe niet voor China of Qatar. Als ik al het plan heb om te vertrekken, dan ga ik voor een team in Europa”, besluit Van Persie, die 101 interlands achter zijn naam heeft staan. De linkspoot maakte tot dusverre 33 doelpunten in 77 duels voor De Gele Kanaries.