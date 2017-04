‘Hij is irritant, als je zo vaak scoort voor Vitesse ben je echt goed’

Ricky van Wolfswinkel keerde aan het begin van het seizoen terug naar Vitesse en zijn rentree in de Eredivisie lijkt voorlopig de juiste keuze te zijn. De spits is met achttien doelpunten achter Nicolai Jörgensen de nummer twee op de topscorerslijst en mag op 30 april met de Arnhemmers aantreden in de finale van de KNVB Beker. Aanvoerder Guram Kashia is blij dat Vitesse een spits als Van Wolfswinkel tot zijn beschikking heeft.

“Hij is irritant. Ricky is echt een pain in your ass. Zoals hij speelt, traint hij ook. Je kan niet relaxen. Hij heeft een geweldige techniek in het gebruiken van zijn lichaam. Als je zoveel goals maakt bij Vitesse, ben je echt goed”, laat de Georgiër optekenen door De Telegraaf.

Vitesse is natuurlijk in het hoofd al bezig met de bekerfinale tegen AZ. Dat betekent echter niet dat de club het in de competitie laat lopen: “We móéten ook blijven spelen, want met één wedstrijd in twee weken is het moeilijk top te presteren. Feyenoord-thuis wil niemand hier overslaan. Onze jonge groep is juist hongerig om zich in die echte topduels te laten zien.”