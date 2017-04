Luxeprobleem bij Ajax: ‘Het is tussen Dolberg en mij geen wedstrijdje’

Met twee doelpunten was Bertrand Traoré afgelopen zaterdag in Nijmegen van waarde voor Ajax, dat met 1-5 won op bezoek bij NEC. Ondanks dat Traoré aanmerkelijk beter speelt in de spits, aast hij niet op de plek van Kasper Dolberg. De Deen ontbrak de afgelopen weken wegens een liesblessure.

“Het is tussen Kasper en mij geen wedstrijdje. Iedereen weet dat Kasper heel belangrijk is voor Ajax en we willen met z'n allen dat hij snel terug is”, zegt Traoré in gesprek met De Telegraaf. Dolberg staat al een tijdje aan de kant met een liesblessure, maar lijkt inmiddels op de weg terug. Als de Deen weer fit is, wacht voor Bosz een luxeprobleem.

Traoré doet het namelijk ook uitstekend in de punt van de aanval. Tegen Feyenoord was de huurling van Chelsea nog ongelukkig in de afwerking, maar midweeks tegen AZ kwam hij wel al één keer tot scoren. “Als Dolberg weer fit is, hebben we meer opties en zijn we nog gevaarlijker. Het is een cruciale maand en we hebben iedereen nodig.”