‘Stam kan met Reading niet naar Premier League door Chinese overname’

Jaap Stam strijdt momenteel met Reading om promotie naar de Premier League. The Royals presteren dit seizoen uitstekend in de Championship en lijken zich te gaan plaatsen voor de play-offs. Mocht het die zien te winnen, wordt promotie naar het hoogste niveau mogelijk tegengehouden, zo weet de Daily Telegraph te melden.

Dat heeft te maken met de Chinese overname, die afgelopen weekend door de English Football League (EFL) goedgekeurd werd. De EFL is het overkoepelende orgaan van de Championship, League One en League Two. Al sinds november zijn er gesprekken tussen een Chinees consortium en Reading over een overname. Sinds november 2014 is de club in handen van een Thais consortium, maar dat wil van de club af.

Het Chinese consortium dat Reading nu in handen lijkt te krijgen, probeerde eerder eigenaar de worden van Hull City. Deze deal kwam uiteindelijk niet rond, mede doordat de Premier League zorgen uitte over de structuur van het overname. Ondanks dat de structuur van de overname van Reading anders zou zijn, het is immers goedgekeurd door de EFL, zou de Premier League de eerdere overnamepoging van Hull niet buiten beschouwing laten. Zo kan het volgens de Daily Telegraph voorkomen dat er een club mogelijk niet toegelaten wordt in de Premier League.

De Premier League en de EFL weigerden daarop te reageren. Voor Stam is de Chinese overname al langer een bron van ergernis. “Je moet duidelijkheid hebben, een zekere structuur in de club. Toen ik hier begon hoopte ik een team te bouwen waarmee we richting de Premier League konden gaan. Maar met nieuwe eigenaren weet je maar nooit wat er gebeurt”, sprak Stam in januari tegenover de BBC.