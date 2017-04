‘Mooi dat PSV met me door wil, alleen valt die beslissing pas in de zomer’

Marco van Ginkel speelt na de winterstop voor de tweede keer een half seizoen op huurbasis voor PSV en de middenvelder is, net als in zijn eerste periode, alweer snel uitgegroeid tot een sleutelspeler. Vooralsnog lijkt hij aankomende zomer weer terug te keren naar Chelsea, hoewel PSV ook werk schijnt te willen maken van een langer verblijf van de Oranje-international.

Voorlopig weet Van Ginkel dus nog niet precies waar hij aan toe is: “Natuurlijk zijn dat mooie berichten en doet dat ook iets met me in positieve zin, alleen valt die beslissing pas in de zomer. Eerst knokken voor dit seizoen”, vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. PSV moet zich eerst zien te herstellen van de domper die het 2-2 gelijkspel tegen FC Twente opleverde: “Het was lastig om te verwerken. De klap van donderdag is hard aangekomen, helemaal als je ziet, dat Feyenoord nu gelijkspeelt.”

“Maar je moet toch door. Het enige dat we konden doen, is deze wedstrijd winnen. Met een 5-0 zege (zondagmiddag tegen Willem ll, red.) is er in ieder geval een mooi resultaat”, gaat Van Ginkel verder. De regerend landskampioen heeft met nog vier wedstrijden te gaan een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord. Ajax heeft vier punten meer dan de Eindhovenaren.