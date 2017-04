Bazoer zit donderdag voor tv: ‘Zo zie je hoe belangrijk een coach is’

Riechedly Bazoer volgt zijn ex-ploeggenoten van Ajax nog altijd op de voet. De middenvelder van VfL Wolfsburg verloor zaterdag met 4-1 van Schalke 04, de komende opponent van Ajax in de Europa League. "Ja, dan ga ik wel voor de televisie zitten. Ik ga zeker kijken naar Ajax - Schalke, naar die oude maten van me", vertelt Bazoer in gesprek met Goal.

"Helaas spelen er een paar niet. Ja, zo zie je hoe belangrijk een coach eigenlijk is", weet Bazoer, die zelf ook zijn basisplaats was kwijtgeraakt onder Peter Bosz. "Als hij het niet in je ziet zitten, kiest hij voor andere jongens. Maar ik heb wel alle vertrouwen in die jonge jongens. Vooral in Kenny Tete en Jairo Riedewald. Die komen er ook, zeker weten."

De twintigjarige controleur maakt wel deel uit van de basiself van Andries Jonker. Tegen Schalke was Bazoer zelfs 'de beste speler op het veld' in de optiek van zijn landgenoot. In Duitsland moet hij sneller denken en handelen, merkt Bazoer. "In de Eredivisie ben ik gewend dat je de bal kan aannemen, en dan nog een keer kan aannemen, en nog een keer. Hier niet, hier zitten er meteen vier man bovenop. Door de weerstand word ik een betere speler, dat zei ik ook al bij mijn aankomst in Wolfsburg. Dat ik op deze leeftijd in de Bundesliga speel, is alleen maar goed."