Ibrahimovic baalt: ‘De laatste keer daarvoor was met Ajax in 2003’

Zlatan Ibrahimovic staat achter José Mourinho. De trainer van Manchester United staat op een teleurstellende zesde plaats met zijn elftal, maar dat is volgens Ibrahimovic geenszins te wijten aan Mourinho. In een open interview met de Daily Mail insinueert de clubtopscorer dat de selectie van the Red Devils tekortschiet.

Mourinho haalt 'absoluut' het maximale uit zijn spelersgroep, vindt Ibrahimovic. "Hij haalt er tweehonderd procent uit. Als we goed genoeg waren om bovenaan te staan, dan zouden we bovenaan staan", oordeelt de Zweed. "Ik ken Mourinho erg goed. Hij heeft een heel directe aanpak. Hij kijkt je graag in de ogen en vertelt je dan of je shit bent of niet. Daar houd ik van. Hij straalt uit dat hij het voor het zeggen heeft."

"Ik ben van de oude stempel; vroeger ging het nog vaker op die manier. Dinsdag vertelde hij in de pauze van de wedstrijd tegen Everton dat we niet goed genoeg waren. Dat moesten we horen, want het klopte", blikt Ibrahimovic terug op de Premier League-wedstrijd die eindigde in een 1-1 gelijkspel. Manchester United moet in de slotweken van de competitie knokken voor een plek in de top vier om Champions League-voetbal veilig te stellen. Toch zou Ibrahimovic ook daar niet blij mee zijn.

"Zelfs de top vier is een teleurstelling. De laatste keer dat ik geen kampioen werd, was in 2012 toen AC Milan tweede werd", weet Ibrahimovic nog. "Daarvoor was de laatste keer met Ajax in 2003. Ik ben het niet gewend om in deze situatie te verkeren. Dit is nieuw voor me en hier leer ik van. Ik accepteer niet dat we zesde staan, maar ik accepteer wel dat dit de realiteit is en dat ik erdoorheen moet." Zondagmiddag gaat Manchester United op bezoek bij Sunderland.