Veltman blikt vooruit: ‘Het is er eentje die op de brommer komt’

Ajax werkte zaterdag een goede generale af richting het eerste Europa League-duel met Schalke 04. Het team van Peter Bosz was met 1-5 te sterk voor NEC en kan zich nu gaan focussen op het bezoek van de Bundesliga-club. Joël Veltman had zich vooraf nog zorgen gemaakt. "Gek, ja. Ik had nu meer zenuwen dan voor het duel met Schalke 04. Nu zaten er slechts twee rustdagen in tussen de twee duels."

"Woensdag speelden we nog tegen AZ. Deze week kennen we vier rustdagen", legde Veltman uit in gesprek met ELF Voetbal. Ajax hoopt dat Feyenoord zondag bij PEC Zwolle punten laat liggen. De titelconcurrenten hebben nu evenveel punten. "Ik ga de wedstrijd via livescores volgen. Feyenoord krijgt het best lastig, zegt mijn gevoel. Ze verloren daar de laatste keren."

Schalke 04 won zaterdag zelf met 4-1 van VfL Wolfsburg en is op een tiende plaats in de Bundesliga terug te vinden. "Ik begreep dat ze een snelle vleugelspits hebben (Eric Maxim Choupo-Moting, red.). Eentje die op de brommer komt. Achterin staan er enkele fysiek sterke spelers. Het is alleen jammer dat Klaas-Jan Huntelaar waarschijnlijk niet speelt. Of ik hem al een berichtje heb gestuurd? Nee."