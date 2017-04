Schalke 04 klaar voor Ajax: ‘Een loodzware klus wacht in Amsterdam’

Schalke 04 tankte zaterdag vertrouwen voor het Europa League-duel met Ajax van donderdag. De ploeg van Markus Weinzierl speelde een uitstekende wedstrijd tegen VfL Wolfsburg en won met 4-1, waardoor die Knappen de tiende plek innamen in de Bundesliga. Volgens Weinzierl was de ruime overwinning dikverdiend en cruciaal.

"Als je kijkt naar de ranglijst, was het een zeer belangrijke driepunter", vertelt de trainer op de website van Schalke. "We moeten deze vorm vasthouden en we verheugen ons op de Europa League-wedstrijd in Amsterdam. Daar wacht een sterke en jonge ploeg op ons. Het wordt een loodzware klus. We willen een goede uitgangspositie behalen voor de returnwedstrijd."

Collega Andries Jonker is absoluut niet te spreken over het optreden van zijn elftal. "Ik wil maar drie dingen over deze wedstrijd zeggen. Ten eerste: de eerste twintig minuten waren verschrikkelijk. Ten tweede: de eerste drie minuten van de tweede helft waren ook bar slecht. Ten derde: het is Wolfburg zijnde niet eenvoudig om een strafschop te krijgen", foetert de Nederlander.