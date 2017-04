‘Nijhuis is een goede banketbakker, hij is de grootste oliebol die er is’

Sjaak Swart begrijpt niet waarom Bas Nijhuis door de scheidsrechterscommissie is aangewezen om de wedstrijd tussen Ajax en NEC te fluiten. De icoon van de Amsterdammers vindt dat Nijhuis wel erg vaak op duels van Ajax wordt gezet, zo vertelde hij tijdens het radioprogramma NH Sportcafé.

“Hoe is het mogelijk dat meneer Nijhuis weer Ajax fluit? Hij fluit ons één keer in de drie weken, geloof ik. En hoezo is het een topscheidsrechter? Hij is een heel goede banketbakker; het is de grootste oliebol die er is. In de wedstrijd tegen FC Groningen nam hij vier verkeerde beslissingen, dat was moedwil”, aldus Swart.

De veertigjarige Nijhuis floot dit seizoen vijf competitiewedstrijden van Ajax, die tegen Roda JC Kerkrade (2-2), FC Utrecht (3-2 winst), NEC (5-0 winst), ADO Den Haag (3-0 winst) en FC Groningen (1-1). De club waarvan Nijhuis de meeste duels in zijn loopbaan floot, is FC Groningen met 45 optredens. Daarna volgen PSV (41) en Ajax (40).