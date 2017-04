Waardering voor Aké: ‘Ik ben blij met Nathan, ook met zijn houding en inzet’

Chelsea besloot Nathan Aké afgelopen winter terug te halen van Bournemouth, waar de verdediger een vaste waarde was. Bij de huidige koploper van de Premier League speelde Aké nog geen enkele minuut in de Premier League. Desondanks is manager Antonio Conte blij dat de Nederlander teruggekeerd is op Stamford Bridge.

“Ja, ik denk dat het een goede beslissing was, omdat we Aké op dat moment nodig hadden. Het is voor ons ook belangrijk om onze spelers van dichtbij aan het werk te zien. Ze kunnen we hun ontwikkeling in de gaten te houden”, zegt Conte op de wekelijkse persconferentie. The Guardian wist onlangs te melden dat Chelsea komende zomer een nieuwe linksback wil halen.

Dat zou slecht nieuws voor Aké betekenen. Toch is Conte blij dat de verdediger onderdeel van zijn selectie is. “Ik ben blij met Nathan, ook met zijn houding en inzet. Het is niet makkelijk om vijf goede centrale verdedigers voor je te hebben. Nathan is een goede speler, dus het was een goed besluit om hem weer hierheen te halen.”