‘Als wij thuis van Ajax winnen, is Feyenoord kampioen, ik gun het ze van harte’

De kansen op het kampioenschap zijn voor PSV na het 2-2 gelijkspel tegen FC Twente zo goed als verkeken. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof rekenen niet meer op de landstitel en achten de tweede plaats het hoogst haalbare. De twee gunnen Feyenoord na achttien jaar weer eens het kampioenschap.

PSV kreeg in Enschede in blessuretijd de gelijkmaker om de oren. "Nu is het wat betreft het kampioenschap over en uit", vertelt René aan Omroep Brabant. "We hebben misschien nog wel een klein kansje op de tweede plaats. Dan moet PSV van Ajax winnen - dan is Feyenoord kampioen - en dan moet Ajax nog ergens een steekje laten vallen. Het zal heel, heel moeilijk worden. Heel, heel jammer."

Feyenoord lijkt favoriet voor het kampioenschap. De Rotterdammers hebben een voorsprong van drie punten op Ajax. Daarnaast heeft Feyenoord ook nog eens een veel beter doelsaldo dan de Amsterdammers. "Feyenoord mag van mij kampioen worden", aldus René. "Als wij thuis van Ajax winnen, is Feyenoord kampioen. Ik gun het die club van harte. Eén keer in de achttien jaar mag dat wel."