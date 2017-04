Cocu kijkt ogen uit in Enschede: ‘Ik dacht dat mijn team verder was’

Phillip Cocu herkende donderdagavond in de turbulente uitwedstrijd tegen FC Twente (2-2) zijn eigen ploeg niet. Na de 1-2 van Héctor Moreno verwachtte de oefenmeester dat PSV het duel in De Grolsch Veste professioneel zou uitspelen. "Er lag zoveel ruimte voor ons, omdat Twente ging forceren", vertelde Cocu na afloop.

"Maar wij maakten daar geen gebruik van. Ik dacht echt dat mijn team verder was", zo luidde de conclusie van Cocu in gesprek met FOX Sports. "Er was echter geen defensieve controle en de bal hielden we te weinig in de ploeg. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Dit had een zakelijke 1-2 voor ons moeten zijn."

Cocu maakt zich weinig illusies meer, nu de achterstand op Feyenoord en Ajax groter is geworden. "Met die gelijkmaker ver in de extra tijd gooien we zelf alles weg. In deze fase van de competitie is elk verliespunt er één te veel. Nu hebben we de kans op de tweede plek ook al niet meer in eigen hand. Dit is een heel dure remise, die heel hard aankomt bij mij."

PSV heeft nog vijf wedstrijden om toch nog minimaal de tweede plaats veilig te stellen. Ajax heeft vier punten meer, Feyenoord heeft een voorsprong van zeven punten. De Eindhovenaren spelen nog tegen Willem II (thuis), ADO Den Haag (uit), Ajax (thuis), FC Groningen (uit) en PEC Zwolle (thuis).