Politie vindt drugs tijdens inval in supportershome van FC Twente

Een deel van De Grolsch Veste Stadion is donderdagavond tijdens de slotfase van het duel tussen FC Twente en PSV (2-2) ontruimd. De ontruiming houdt verband met een actie tegen drugshandel door een selecte groep personen.

Bij de handel bij het supportershome is volgens de politie geweld gebruikt en was sprake van intimidatie. "De situatie bij het stadion is nu rustig. In het home van Vak P wordt nu onderzoek gedaan, onder meer met drugshonden", zo verklaarde Politie Overijssel. "In ieder geval drugs aangetroffen in het supportershome. Onderzoek wordt voortgezet."

"De politie heeft laatste tijd signalen gehad over mogelijke drugshandel, maar ook van intimidatie en geweld in en rond home Vak P. Daarom is er vanavond ingegrepen in het supportershome #Vakp. Actie is nog bezig. We begrijpen dat het tijdstip van de actie in het home van Vak P veel vragen oproept. Dit momentum was echter cruciaal."

"Uit politieonderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd. De actie rond het home van Vak P is uitgebreid voorbereid. Daarbij hoort ook dat goed is nagedacht over de mensenstromen uit het stadion." Na de wedstrijd van FC Twente tegen PSV zijn buiten De Grolsch Veste rellen uitgebroken, zo meldt RTV Oost. Het gaat om een grote groep supporters van duizend man, die lijnrecht tegenover een politiemacht stond. Er werd met fietsen gegooid en de politie te paard werd aangevallen.

"Wij werden ook verrast door deze actie van de politie", zei commercieel en technisch directeur Jan van Halst tegen FOX Sports. "Vlak voordat de politie in ging grijpen, kregen we bericht dat ze dit gingen doen. We hoorden dat ze gingen ingrijpen in de gracht bij Vak P. Over het hoe en waarom hoorden we niets. Op die momenten ben je echt overgeleverd aan de politie en de gemeente. Zij gaan dan acteren hoe ze denken dat ze moeten acteren."