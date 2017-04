‘Kippenvel, De Kuip ontplofte toen AZ gelijkmaakte tegen Ajax’

Feyenoord antwoordde woensdagavond met een 8-0 monsterzege op Go Ahead Eagles overtuigend op de nederlaag die Ajax de koploper afgelopen zondag in de Klassieker toediende. De Rotterdammers werkten zo verder aan hun doelsaldo, dat toch al veel beter was dan dat van de aartsrivaal uit Amsterdam.

Doordat Ajax met 4-1 won van AZ, liep Feyenoord wat punten betreft echter niet uit. Eric Botteghin had anders gehoopt toen het nieuws dat AZ de 1-1 had gemaakt hem bereikte: “Jazeker, het stadion ontplofte zo'n beetje. En het was op een moment dat er bij ons op het veld niet veel gebeurde. We wisten op het veld niet direct hoeveel het stond bij Ajax, maar aan de reactie van de fans scoorde AZ. Ik kreeg er echt even kippenvel van. De sfeer in De Kuip was weer geweldig, zoals altijd. Jammer dat Ajax uiteindelijk toch nog wist te winnen”, vertelde hij aan ELF Voetbal.

Aankomend weekend moet Feyenoord alweer opnieuw aan de bak als er een wedstrijd tegen Botteghins oude ploeg PEC Zwolle op het programma staat. De Braziliaan verwacht niet dat het weerzien met zijn voormalige werkgever een eenvoudige wedstrijd op gaat leveren: “Ik denk alleen niet dat mijn vrienden in Zwolle mij helpen”, knipoogde hij. “Zij hebben de punten ook hard nodig. Het wordt een lastige wedstrijd, zoals altijd in Zwolle, maar we moeten niet aan het verleden denken. We kijken alleen maar vooruit, met veel vertrouwen.”