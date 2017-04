Bruns mogelijk tegenover nieuwe club: ‘Ik wil hem heel graag hebben’

Henk Fraser geeft toe gecharmeerd te zijn van Thomas Bruns. De aanvoerder van Heracles Almelo liet dinsdag weten te zullen kiezen tussen Vitesse en FC Utrecht en Fraser hoopt dat de keuze op zijn club valt. Dat zegt de oefenmeester van Vitesse woensdagavond vlak voor het duel met Heracles.

"Hij moet nu bepalen welke keuze hij maakt. Op dit moment is Utrecht natuurlijk ook een club die het heel behoorlijk doet, dus ik wens hem veel succes met zijn keuze", vertelt Fraser aan FOX Sports. "Hij moet alleen weten dat wij, en ik in het bijzonder, hem heel graag willen hebben."

Fraser houdt zich desondanks afzijdig in de onderhandelingen tussen Vitesse en Bruns, die na dit seizoen transfervrij is. "Er wordt wel naar mijn mening gevraagd, maar Mo Allach (technisch directeur, red.) en de scouting zijn daarmee bezig. Ik focus me op de bekerfinale en de stand op de ranglijst."