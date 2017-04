Gewilde Onana laat zich niet afleiden: ‘Mijn contract is nu niet belangrijk’

André Onana heeft dit seizoen Jasper Cillessen doen vergeten bij Ajax. Zijn contract in Amsterdam loopt af in 2018 en technisch directeur Marc Overmars deed hem al een nieuw voorstel. De keeper uit Kameroen was echter niet tevreden en heeft een tegenvoorstel gedaan. Waar veel media zijn sitautie bespreken, laat Onana zich niet afleiden n aanloop naar de wedstrijd tegen AZ.