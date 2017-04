Nederlander keek ogen uit bij 12-0 nederlaag: ‘Het is een nachtmerrie’

De wedstrijd tussen Barcelona B en Eldense ging afgelopen weekend de wereld over nadat de beloften van de Catalaanse grootmacht met 12-0 wisten te winnen. Al snel bleek er echter meer aan de hand te zijn en de trainer van Eldense is inmiddels gearresteerd op verdenking van match-fixing, terwijl de club het eerste elftal uit de competitie heeft gehaald.

Hans Mulder, die in Nederland onder meer speelde voor RKC Waalwijk, Willem II en NEC, streek nog maar kort geleden neer bij de club uit LaLiga 2. Hij heeft inmiddels echter alweer genoeg gezien: “Achteraf valt alles op z’n plaats. Een ploeggenoot heeft WhatsAppjes en andere berichten gezien waaruit duidelijk blijkt welke spelers er omgekocht zijn. Meteen na de wedstrijd stormde hij de kleedkamer binnen en noemde hij die namen”, vertelt hij duidelijk geëmotioneerd aan de NOS.

“Toen is er chaos ontstaan in de kleedkamer. Het liep zelfs uit op een vechtpartij. Het was te gek voor woorden. Ik heb meteen mijn zaakwaarnemer gebeld om te zeggen dat ik weg wilde”, gaat hij verder. Bij Mulder begon er twee weken geleden al een belletje te rinkelen: “De tegenstanders riepen al: ‘Loop nou niet zo snel, je weet toch wat de bedoeling is? Het moet 4-1 worden.’” Hij praatte er vervolgens met ploeggenoten over, maar zocht er verder niet veel achter tot de ruime nederlaag tegen Barça B: “Een nachtmerrie, dat is het.”