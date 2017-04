Schitterende vrije trap El Ghazi kan uitschakeling Lille niet voorkomen

Lille hoopte dit seizoen een gooi te doen naar de eerste eindzege in de Coupe de France sinds het seizoen 2010/11, maar is in de kwartfinale gestrand. Het team van interim-trainer Franck Passi was dinsdagavond niet opgewassen tegen AS Monaco (2-1), hoewel Anwar El Ghazi nog wel een schitterend doelpunt maakte.

De voormalig Ajacied krulde in de blessuretijd een vrije trap op schitterende wijze in de bovenhoek, maar het leed was toen al geschied. Valére Germain groeide uit tot de man van de wedstrijd, want hij maakte in de eerste helft twee doelpunten. De spits scoorde na 35 minuten na een prachtige voetbeweging en een hard schot en na 45 minuten profiteerde hij van een slippertje van Adama Soumaoro en volleerde Germain de 2-0 binnen.

De wedstrijd leek daarmee wel gespeeld, maar Lille gaf niet op. De bezoekers kregen in het eerste kwartier van de tweede helft goede kansen via Ricardo Kishna en El Ghazi, maar doelman Morgan De Sanctis gaf zich niet gewonnen. Lille kreeg ook in het laatste halfuur nog een aantal mogelijkheden, maar zou uiteindelijk pas in de 94e minuut via El Ghazi scoren. Lille stond vanaf de veertigste minuut overigens met een man minder op het veld doordat Carlens Arcus een rode kaart pakte.