Ibrahimovic redt Man United met strafschop in laatste seconde

Manchester United is op het nippertje aan de vierde competitienederlaag van het seizoen ontsnapt. The Mancunians leken dinsdagavond met 0-1 te verliezen van het Everton van Ronald Koeman, maar in de 94e minuut maakte Zlatan Ibrahimovic vanaf elf meter nog gelijk: 1-1.

Phil Jagielka scoorde dinsdagavond voor het eerst in de Premier League sinds mei 2015 en daardoor ging Everton met een 0-1 voorsprong de rust in. De verdediger werkte de bal na een kwart wedstrijd al vallend binnen nadat Ashley Williams het leer bij een hoekschop had doorgekopt. Man United had in de eerste helft wel het meeste balbezit, maar kon de tegenstander te weinig zijn wil opleggen en had ook nog eens de pech dat Joel Robles goed stond te keepen. De doelman hield Ander Herrera van scoren af en ook Zlatan Ibrahimovic en Marcus Rashford lieten mogelijkheden onbenut

Everton kon door de relatief vroege voorsprong achterover leunen, maar kon er in de counter ook een paar keer uitkomen. The Toffees deden echter te weinig met de geboden ruimte, met name doordat Romelu Lukaku niet altijd de juiste keuzes maakte. Man United won sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson slechts één van de tien Premier League-thuiswedstrijden waarin men bij rust tegen een achterstand aankeek en de mannen van José Mourinho wisten dus dat het nog een hele kluif kon worden om de boel te corrigeren. Mourinho voerde in ieder geval één wissel door: Paul Pogba verving Daley Blind.

De Fransman groeide bijna uit tot de reddende engel van het rode voetbalbolwerk, want hij kopte na tien minuten hard tegen de dwarsligger. Man United ging steeds dwingender spelen en leek na 71 minuten langszij te komen, maar Ibrahimovic werd teruggefloten vanwege buitenspel, hoewel men bij Man United twijfelde aan de correctheid van die beslissing. De gastheer moest hoe dan ook opnieuw op jacht naar de gelijkmaker en vond die in de vierde minuut van de blessuretijd. Williams veroorzaakte met een handsbal een strafschop (hij kreeg ook rood) en Ibrahimovic maakte geen fout: 1-1.