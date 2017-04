Mourinho deelt ‘trap op achterste’ van Shaw uit: ‘Ik zou me schamen’

Phil Neville hoopt dat Luke Shaw bij zichzelf te rade gaat na de felle kritiek van José Mourinho aan zijn persoon. De trainer van Manchester United stelde maandag dat Shaw 'anders' traint dan zijn ploeggenoten en dat de linksback het moeilijk vindt om plaats te nemen op de bank. Volgens Neville heeft de vleugelverdediger de kwaliteiten om jarenlang de eerste keus te zijn bij Manchester United en het Engels elftal, maar moet hij dan wel aan zichzelf werken.

"Ik heb bij Manchester United gespeeld en ik zou schamen als mijn prestaties op het trainingsveld op die manier werden beoordeeld", vertelt Neville aan Sky Sports. Volgens de voormalig verdedigende middenvelder, die tussen 1994 en 2005 uitkwam voor the Red Devils, is het voor spelers van Manchester United essentieel om op '110 procent' te trainen. "Je moet gefocust zijn en weten wat je wilt. Dat is fundamenteel voor een profvoetballer. Shaw zou de linksback van Manchester United moeten zijn. Daar kan met zijn kwaliteiten geen twijfel over bestaan. Er moet dus iets fundamenteel misgaan."

"Ashley Young speelde zaterdag als linksback, maar als ik Shaw was, zou ik denken: ik hoor te spelen in plaats van Young. Hoe goed Young ook is", vervolgt Neville. De oud-international van Engeland denkt dat de kritiek van Mourinho voor een ommekeer kan zorgen bij de 21-jarige Shaw. "Als je jong bent, heb je soms een trap tegen je achterste nodig in het leven. Ik vraag me af of dit een tactiek is van José om voor een schokeffect te zorgen bij Luke."

"Misschien is het zijn manier om duidelijk te maken: 'Het is nu of nooit, Luke. Je verspilt de kans die recht voor je ligt. Andere spelers staan hoger in de rangorde, terwijl jij fit bent en iedere dag traint. Je houding moet goed zijn'. Misschien is dat precies wat Luke nodig heeft", vertelt Neville. "José voelt waarschijnlijk wel aan dat het niet hier eindigt, maar dat hij hem wel op zijn achterste moet schoppen." Shaw, in 2014 voor 37,5 miljoen euro overgenomen van Southampton, speelde dit seizoen acht duels in de Premier League.