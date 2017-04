Spaanse voetbalbond start onderzoek naar monsterzege Barcelona B

De clubleiding van Eldense kondigde maandag het rigoureuze besluit aan het eerste elftal tijdelijk op te heffen, nadat de Spaanse derdedivisionist zondag een 12-0 nederlaag leed op bezoek bij Barcelona B. Eldense zakte door de slachtpartij af naar het vierde niveau in Spanje en mogelijk blijft het daar niet bij voor de betrokkenen.

Bondsvoorzitter Javier Tebas vertelt aan AS er een onderzoek gestart zal worden naar matchfixing. "Dat doen we omdat het bestuur van Eldense dat heeft gevraagd en de ruststand (8-0, red.) zeer ongewoon was. Bovendien is er een Italiaanse investeringsgroep die kenmerken draagt van mogelijke betrokkenheid bij een internationaal gokcircuit dat zich richt op matchfixing", aldus Tebas.

Aanvaller Cheikh Saad van Eldense liet eerder al weten aan RAI 1 dat het duel gemanipuleerd zou zijn door enkele teamgenoten. "Er zijn vier spelers betrokken bij matchfixing. Als ik het kan, zal ik de namen van hen vertellen. In de kleedkamer stond ik op het punt om slaande ruzie te krijgen met deze spelers", verzekert Saad.

Saad zat zelf negentig minuten op de bank. "Een half uur voor de wedstrijd zou ik starten, maar toen dwongen de bewuste spelers ons om de basis te verlaten", meent hij. "Ze vertelden een ploeggenoot dat het duel gemanipuleerd was en als hij wilde spelen, hij niet moest scoren. De coach wist er iets van, evenals de spelers, dat weet ik zeker. Ik weet niet of de tegenstander erbij betrokken was."