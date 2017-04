‘Het wordt een lastig verhaal tegen Feyenoord, maar deze zege geeft vertrouwen’

Met een rake vrije trap van grote afstand zorgde Marcel Ritzmaier voor de winnende treffer in het duel tussen FC Twente en Go Ahead Eagles. Door de zege heeft de ploeg van trainer Robert Maaskant de laatste plaats verlaten, omdat het een beter doelsaldo heeft dan Roda JC Kerkrade. Daardoor reist Go Ahead vol vertrouwen af naar De Kuip, waar het woensdag aantreedt tegen Feyenoord.

“We mogen hier even goed van genieten en dan op naar woensdag. Dat wordt natuurlijk een lastig verhaal, tegen Feyenoord, maar deze zege geeft ons veel zelfvertrouwen. Zelfs directe handhaving behoort weer tot de mogelijkheden”, zegt Ritzmaier in gesprek met De Stentor. Bij de 1-1 van Sam Hendriks verzorgde de Oostenrijker ook al een assist.

"Het was een bewuste, hoor. Ik zag de keeper totaal uit positie staan, hij stond voor mijn gevoel zelfs náást zijn doel”, gaat Ritzmaier verder over zijn doelpunt, wat uiteindelijk de winnende treffer bleek te zijn “Daarom besloot ik vol uit te halen. En met succes. Een heerlijk gevoel om op deze manier weer belangrijk voor de ploeg te kunnen zijn.”