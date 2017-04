Hiddink optimistisch: ‘Hij kan het niveau halen van Messi en Ronaldo’

Chelsea kende vorig seizoen een dramatisch jaar en Eden Hazard onttrok zich niet aan de malaise. Deze jaargang is de aanvaller echter op dreef bij de koploper van de Premier League. Guus Hiddink, die in december 2015 werd aangesteld om Chelsea op de rails te krijgen na het ontslag van José Mourinho, heeft veel vertrouwen in zijn Belgische ex-pupil.

Hiddink begon destijds aan zijn tweede periode als interim-manager van Chelsea. The Blues verkeerden in degradatiegevaar en zijn nieuwe groep was 'stiller' dan die van 2009. "Diego Costa, Eden Hazard en Cesc Fàbregas werden uitgejouwd. Hoe hun rol was onder José Mourinho, weet ik niet. Daar vroeg ik ook niet naar", vertelt de Nederlander aan the Times. "Ik zei tegen de spelers dat ze niet met verhalen uit het verleden moesten komen. Dan verandert het gesprek al snel in 'heeft hij je verkeerd behandeld?'."

Uiteindelijk eindigde Hiddink op de tiende plaats met Chelsea. Tevens kreeg hij Hazard aan de praat. "Hazard, de oude Hazard, kwam in mijn laatste drie à vier wedstrijden tevoorschijn. Misschien ging hij gebukt onder de kritiek van mensen die hem aanwezen als schuldige voor de situatie onder Mourinho. Hij had ook te maken met blessures", weet de voormalig bondscoach van Oranje. "Maar ik denk dat hij het niveau van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kan bereiken. Hij kan nog draaien op 25 vierkante centimeter. Zijn radar is 360 graden."