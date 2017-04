FC Utrecht profiteert dankzij mijlpaal Haller optimaal van puntverlies AZ

FC Utrecht heeft zaterdagavond zijn grip op de vierde positie in de Eredivisie flink verstevigd. De Domstedelingen hadden aan een vroege 1-0 van Sébastien Haller en een late 2-0 van Richairo Zivkovic genoeg om de punten in eigen huis te houden, waardoor de voorsprong op nummer vijf AZ, dat eerder op de avond gelijkspeelde tegen FC Groningen, oploopt tot vijf punten. Voor de Fransman was zijn doelpunt een speciale: hij is nu samen met Stefaan Tanghe met veertig treffers gedeeld buitenlands topscorer van Utrecht.

Utrecht startte sterk aan het treffen en overdonderde de bezoekers in de eerste twintig minuten compleet. De thuisploeg maakte dat overwicht na tien minuten spelen ook al te gelde, toen Yassin Ayoub Kevin Conboy diep stuurde, waarna de Deen vervolgens Haller bediende voor de openingstreffer. Willem II kwam daarna echter iets beter in de wedstrijd en mocht na een klein halfuur spelen ruiken aan de gelijkmaker.

Fran Sol knalde namelijk op aangeven van Jordy Croux op doel, maar de poging van de aanvaller ging net naast. In de slotfase van de eerste helft was het overwicht juist weer voor Utrecht, dat vlak voor rust de marge nog bijna verdubbelde. Na de rust wilde de thuisploeg duidelijk graag het duel definitief beslissen en via Sofyan Amrabat was het al snel bijna zover. Kostas Lamprou slaagde er echter in om een schot van de middenvelder uit de verre hoek te halen.

Met nog een halfuur te gaan zette ook Willem II weer eens aan, al leidde dit niet meteen tot grote kansen. Aan de overkant zorgde Haller achter zijn standbeen langs bijna voor een verrassing, maar zijn poging miste kracht om het Lamprou echt lastig te maken. Thom Haye slaagde er vervolgens bijna in om Ruben Jensen te verrassen, die maar net antwoord had op een dwarrelbal. Zodoende leek het bij 1-0 te blijven, maar in de slotfase was het toch nog raak. Een poging van Nacer Barazite kaatste via beide palen weer het veld in, waarna Zivkovic precies op de goede plek stond om af te ronden.