Van den Brom straft Jahanbaksh met tribuneplek: ‘Vind het verschrikkelijk’

Alireza Jahanbakhsh heeft het verbruid bij John van den Brom. De aanvaller van AZ zit zaterdagavond op de tribune tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Jahanbakhsh was 's middags te laat voor het eten en dat accepteert de trainer niet. Bij FOX Sports geeft Van den Brom kort voor de wedstrijd aan het 'verschrikkelijk' te vinden.

"Ik selecteer de jongens niet voor niets, omdat we iedereen nodig hebben. Ali heeft bewezen dat hij een belangrijke speler voor ons is. Hij kwam niet helemaal fit terug uit de interlandperiode, maar dat heeft niets met deze sanctie te maken", vertelt Van den Brom. "Hij kwam veel te laat. We eten hier altijd drie uur voor de wedstrijd. Dan moeten ze aan tafel zitten."

De afspraken zijn helder, laat Van den Brom weten. "Ali was te laat en het vervolg is dan dat je niet op de bank, maar op de tribune gaat zitten. Hij zit daar heel erg mee. Maar dat is zijn eigen verantwoordelijkheid. Het zijn afspraken die je als groep maakt. Helaas. Het is de eerste keer dat ik dit moet doen."