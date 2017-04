‘Bayern München troeft Liverpool af en betaalt 12,5 miljoen of 30 miljoen’

Bayern München is dicht bij de komst van Julian Brandt. Volgens BILD heeft de Bundesliga-grootmacht een persoonlijk akkoord bereikt met de aanvaller van Bayer Leverkusen. Brandt zou zijn vrienden al hebben verteld dat hij naar Bayern verkast, maar het is nog even de vraag wanneer hij de overstap maakt.

Het contract van Brandt in Leverkusen loopt door tot medio 2019. Als de twintigjarige vleugelspeler komende zomer al verhuist, moet Bayern minstens dertig miljoen euro betalen. Dankzij een contractuele clausule kan Brandt in de zomer van 2018 echter worden opgehaald voor slechts 12,5 miljoen euro. De kans bestaat dat Bayern hem nog een seizoen in Leverkusen laat spelen.

Brandt, goed voor vijf interlands namens Duitsland, speelt sinds februari 2014 in de hoofdmacht van Bayer. In negentig competitiewedstrijden kwam hij tot zeventien doelpunten. Landgenoot Jürgen Klopp raakte onder de indruk en wilde Brandt volgens diverse Engelse media naar Liverpool halen, maar het ziet ernaar uit dat Bayern de voorkeur geniet van de jongeling.