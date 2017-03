Seizoen Van Dijk zo goed als zeker voorbij: ‘Het is een langdurige blessure’

Het seizoen van Virgil van Dijk zit er zo goed als zeker op. De centrumverdediger van Southampton liep eind januari een enkelblessure op in het competitieduel met Leicester City en zou aanvankelijk 'twee tot drie maanden' uit de roulatie zijn. Van Dijk zit nog altijd in de lappenmand en volgens manager Claude Puel is het niet ondenkbaar dat de Oranje-international zijn laatste wedstrijd deze voetbaljaargang reeds gespeeld heeft.

"Het is een langdurige blessure. We zullen zien of hij voor het einde van dit seizoen terugkeert, maar zeker is dat het een langdurige blessure is", vertelde de manager van Southampton donderdag op een persconferentie. "De situatie is verder onveranderd. Hij is een belangrijke speler. Het is de aanvoerder van de ploeg en het is belangrijk dat hij zijn rol met een goede houding invult.”

Ondanks zijn blessure ligt Van Dijk naar verluidt nog altijd zeer goed in de markt. De 25-jarige stopper zou op het verlanglijstje van onder meer Chelsea en Manchester City staan, maar volgens Puel doet Van Dijk er goed aan voorlopig bij Southampton te blijven. "We weten allemaal dat hij een goede speler is, de beste verdediger in de Premier League, maar met het oog op de toekomst is het voor hem beter als hij voor ons blijft spelen."