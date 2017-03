Martins Indi: ‘Winnen in de ArenA, dan kan het niet meer mis gaan’

Bruno Martins Indi verliet Feyenoord in 2014 voor FC Porto, maar draagt zijn oude club nog altijd een warm hart toe. Als speler van Stoke City volgt hij de verrichtingen van de Rotterdammers nog op de voet. De centrumverdediger heeft goede hoop dat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst dit seizoen eindelijk weer kampioen wordt.

Op weg naar De Klassieker van aanstaande zondag, sprak Martins Indi enkele spelers van Feyenoord bij het Nederlands elftal. “Wat ik die jongens heb verteld? Dat ze moeten winnen in de Arena”, zegt de Oranje-international in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dan kan het niet meer mis gaan. Dat kan het voor mijn gevoel eigenlijk nu al niet meer, maar bij winst zondag is het klaar.”

Martins Indi won nooit een prijs met Feyenoord. Hij kan zich echter wel goed voorstellen wat een eventuele landstitel los zal maken bij de fans. “Iedereen weet hoe gek van blijdschap de supporters van Feyenoord kunnen worden. Ik heb ook de andere kant van de medaille meegemaakt bij de club, ook met mindere resultaten”, vervolgt Martins Indi. “Maar dan nog was er altijd die steun van de mensen. Natuurlijk had ik zelf ook graag een keer op de Coolsingel gestaan, maar in die tijd gaven we het nog met domme nederlagen tegen met clubs die laag op de ranglijst stonden. Maar eerlijk is eerlijk, zo dichtbij als de ploeg nu bij een grote prijs is, zijn wij toen nooit geweest. Al waren de omstandigheden toen anders natuurlijk.”

De ex-Feyenoorder heeft vooralsnog geen last van zenuwen. “Of ik nerveus ben of ze het wel halen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar je weet het nooit. Ik heb het met FC Porto meegemaakt. Maar ook met Feyenoord, dat je voelt dat het kan maar dan toch nog ergens dom punten laat liggen.”