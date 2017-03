Karsdorp erkent: ‘Bij Oranje maken we soms potjes Feyenoord - Ajax’

Rick Karsdorp is vooralsnog een twijfelgeval voor De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Kenny Tete mocht afgelopen dinsdag starten in de oefeninterland tegen Italië, bij de gratie van zijn Feyenoord-collega. De rechtsback van de Rotterdammers kampte met een liesblessure en kwam zodoende niet binnen de lijnen.

"Die voelde hetzelfde aan als vorig jaar, dus ik schrok er een beetje van", zo erkent Karsdorp donderdag in De Telegraaf. In goed overleg werd besloten dat de verdediger niet in de Amsterdam ArenA zou spelen. Nu staat er nog een vraagteken achter zijn naam voor de wedstrijd van zondag. "De wedstrijd van zondag missen, zou erg zijn. Ook voor Feyenoord. Met de warming-up heb ik wat klachten, maar als ik eenmaal warm ben kan het gewoon, denk ik."

Karsdorp geeft aan dat De Klassieker in het trainingskamp van Oranje al een thema was. "We spelen FIFA17 tegen elkaar en dan maken we soms potjes Feyenoord tegen Ajax. We hebben elkaar net allemaal een hand gegeven en met een glimlach gezegd: ’Ik zie je zondag’." Feyenoord verdedigt zondag in Amsterdam een voorsprong van zes punten op Ajax, dat later in competitieverband ook nog tegen PSV moet aantreden.