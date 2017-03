Piqué: ‘Ik beschouw alle spelers van Real als mijn vrienden, maar de club..’

Gerard Piqué is niet vies van de nodige kritiek op Real Madrid. Ook na afloop van de oefeninterland tussen Spanje en Frankrijk (2-0) wilde de verdediger iets kwijt over de Koninklijken. Piqué vindt het niet eerlijk dat zijn ploeggenoten Lionel Messi en Neymar beschuldigd worden van belastingfraude, terwijl dat nooit bij een speler van Real Madrid gebeurt.

“Ik houd niet van de directors boxes van Real Madrid en de dingen die daar gebeuren: beschuldigingen aan het adres van Messi en Neymar en niks voor Ronaldo”, zegt Piqué in gesprek met de Spaanse pers. “We weten allemaal hoe het er daar aan toe gaat, zo is het altijd geweest. Ik beschouw alle spelers van Real Madrid als mijn vrienden, maar de club.. Wat wil je dat ik zeg?”

“Een rechter moet toch beschuldigen? Niet Real Madrid. We weten wie het is en hoe het allemaal werkt”, vervolgt de verdediger. “Ik ga hier niet over discussiëren. Wanneer heeft de scheidsrechter ons bevoordeeld? In de Champions League? Ik dacht dat we het over de competitie hadden, daar is het al een tijdje geleden. We hebben het over een heroïsche comeback en jullie hebben het over de scheidsrechter. En als Real Madrid de Champions League wint door een buitenspelgoal van Sergio Ramos, hoor ik jullie niet.”