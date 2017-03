Oranje Onder-19 viert ondanks gemiste strafschop plaatsing voor EK

Nederland Onder-19 heeft zich geplaatst voor het EK van komende zomer in Georgië. De formatie van Maarten Stekelenburg had dinsdagavond aan een gelijkspel tegen Griekenland voldoende en pakte inderdaad een punt: 0-0.

Oranje had er met de zege vandoor kunnen gaan in Assen, maar een strafschop van Ferdi Kadioglu werd gestopt door doelman en ook in de rebound kreeg de middenvelder van NEC de bal er niet in. Griekenland moest winnen en voerde in de tweede helft de druk wat op, maar de brilstand kwam niet meer in verandering.

Nederland heeft Groep 1 na drie speelronden afgesloten met zeven punten en zal op het eindtoernooi vergezeld worden door Duitsland, Engeland, Portugal, Bulgarije, Tsjechië en waarschijnlijk België.