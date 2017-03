‘PSV en NEC concurreren met buitenlandse clubs om Real-talent Peeters’

Waarschijnlijk weet Mink Peeters binnenkort waar hij aan toe is. De achttienjarige aanvallende middenvelder geldt als vaste waarde bij Real Madrid Onder-19, maar het is de vraag of De Koninklijke nog jaren door wil met de Nederlander. Mocht dat niet het geval zijn, dan heeft Peeters volgens Voetbal International voldoende alternatieven.

Uit de Eredivisie zouden PSV en NEC belangstelling hebben. Peeters doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovense club, om in 2011 de overstap naar Ajax te maken. Drie jaar daarna nam Real Madrid de jeugdinternational over. Blessureleed bemoeilijkte zijn ontwikkeling vervolgens, terwijl Peeters ook gebukt gaat onder een straf die Real Madrid in september van de FIFA kreeg. Vanwege het onreglementair vastleggen van minderjarige spelers mag onder meer Peeters niet vóór 2018 voor het eerste spelen.

De jongeling staat tot de zomer van 2018 onder contract in Madrid. "Waarschijnlijk horen we de komende weken wat de club met hem van plan is. Verlengen en doorschuiven naar het tweede elftal, verhuren of toch misschien verkopen", vertelt vader en begeleider Geert Peeters. "Het liefst blijft Mink in Madrid wonen en voor Real spelen. Verder zijn alle opties open, maar de club is nu eerst aan zet." Behalve PSV en NEC worden ook Dinamo Zagreb, Borussia Mönchengladbach en Sevilla genoemd.