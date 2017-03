‘Ajax moet vrezen voor vertrek Klaassen na nieuwe Italiaanse interesse'

Lazio heeft de afgelopen jaren enkele goede ervaringen opgedaan met Nederlandse spelers. De Italiaanse club is van plan om opnieuw te gaan shoppen in de Eredivisie. Volgens de Corriere dello Sport heeft de club van Stefan de Vrij en Wesley Hoedt zijn zinnen gezet op een zomerse komst van Davy Klaassen.

De Italiaanse krant schat dat de aanvoerder van Ajax zo’n twaalf tot dertien miljoen moet gaan kosten. Doordat Lazio verwacht Keita Baldé en Stefan de Vrij komende zomer te verkopen, is er genoeg budget om aan de vraag van Ajax tegemoet te komen. I Biancocelesti zouden van plan zijn om minstens vijftig miljoen euro te investeren in nieuwe spelers.

Het is niet de eerste keer dat Klaassen Italiaanse interesse geniet. Napoli had de middenvelder eerder op de korrel, maar Klaassen wilde destijds liever in Amsterdam blijven. Dit seizoen is hij van grote waarde voor Ajax. In de Eredivisie zorgde Klaassen al voor twaalf doelpunten en zeven assists.